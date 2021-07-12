Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Полиция Кубани опубликовала страшное видео с места смертельной аварии с грузовиком в Краснодарском крае 11 июля 2021. Напомним, вечером на трассе около Армавира случилось ДТП, участниками которого стали сразу три автомобиля. Водитель микроавтобуса Folkswagen ехал со стороны Армавира в сторону Ставрополя. В какой-то момент он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

- Там он врезался в грузовой автомобиль Volvo с прицепом, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - При столкновении у грузовика оторвалось колесо и повредило Priora, которая ехала в попутном направлении.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Кадры, снятые с места аварии, показывают масштаб случившегося. У машин серьезные повреждения.

Микроавтобус превратился в груду металла и, похоже, не подлежит восстановлению. Основной удар пришелся на одну из сторон автобуса. Именно там сидели люди, которые погибли. В реанимации находятся сейчас те, кто сидел за ними.

Фото с места аварии.

Стоит сказать, что во время ДТП многотонный большегруз развернуло - он съехал с трассы. Но водитель не пострадал.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии уточняются.