Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Полиция Кубани опубликовала страшное видео с места смертельной аварии с грузовиком в Краснодарском крае 11 июля 2021. Напомним, вечером на трассе около Армавира случилось ДТП, участниками которого стали сразу три автомобиля. Водитель микроавтобуса Folkswagen ехал со стороны Армавира в сторону Ставрополя. В какой-то момент он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.
- Там он врезался в грузовой автомобиль Volvo с прицепом, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - При столкновении у грузовика оторвалось колесо и повредило Priora, которая ехала в попутном направлении.
Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Кадры, снятые с места аварии, показывают масштаб случившегося. У машин серьезные повреждения.
Микроавтобус превратился в груду металла и, похоже, не подлежит восстановлению. Основной удар пришелся на одну из сторон автобуса. Именно там сидели люди, которые погибли. В реанимации находятся сейчас те, кто сидел за ними.
Фото с места аварии.
Стоит сказать, что во время ДТП многотонный большегруз развернуло - он съехал с трассы. Но водитель не пострадал.
Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обстоятельства аварии уточняются.