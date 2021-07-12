Погода в Краснодаре 12 июля 2021: невыносимое пекло сменится новыми капризами природы

Непогода может вновь обрушится на Кубань

Погода в Краснодаре 12 июля 2021. Кубанскую столицу жарит 35-градусная жара. Даже небольшая облачность не спасает от невыносимого пекла. Однако природа, будто понимая, что долго таких температур горожане не выдержат, готовит новые сюрпризы.

Так, в начале следующей рабочей недели, 12 июля, вновь пойдет небольшой дождь.

- Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточной четверти 5-10 м/с, днем местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 19…24°, местами в восточной половине края 11…16°, днем 30…35°, в северной и восточной половине края сильная жара 39° (ОЯ). На Черноморском побережье переменная облачность. Во второй половине дня и вечером на участке от Джубги до Магри местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточной четверти с переходом на южный и юго-западный 6-11 м/с, ночью и утром местами порывы 12-14 м/с, на участке Анапа-Геленджик порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 17…22°, днем 29…34°, - сообщает краснодарский гидрометцентр.

Напомним, ливни на прошлой неделе привели к наводнению на территории Краснодарского края. Жертвами непогоды стали по меньшей мере 7 человек. Ее последствия устраняют до сих пор.