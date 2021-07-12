Температура воды в Черном море 12 июля 2021: природа будто все перепутала

Теплее всего море в Сочи Фото: Ева МУР

Температура воды в Черном море 12 июля 2021 никак не может стабилизироваться. Дело в том, что шторм подняли со дна ледяные слои воды.

Сейчас самое теплое море у берегов Сочи, Туапсе и Новороссийска. Там она прогрелась до 25 градусов. Заметим, на прошлой неделе в центре погоды ФОБОС фиксировали до +29 градусов.

Во всех остальных курортных городах вода не поднимается пока выше +24 градусов. Однако все может измениться буквально за пару суток. Если в регионе будет сохраняться жаркая погода, то и море прогреется до более комфортных температур.

Напомним, 12 июля на территории Краснодарского края воздух прогреется до +35 градусов.