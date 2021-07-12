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Происшествия12 июля 2021 10:02

Погода в Сочи 12 июля 2021: на курорте прогнозируют грозы и ветер

Погода в Сочи 12 июля 2021 на участке от Джубги к Магри ухудшится
Ева МУР
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В Сочи ожидается небольшой дождь и гроза

В Сочи ожидается небольшой дождь и гроза

Погода в Сочи 12 июля 2021 снова будет нестабильной. Синоптики обещают, что на участке от Джубги до Магри ожидается усиление ветра, гроза.

Воздух днем прогреется до +34 градусов. Из-за того, что в Сочи повышенная влажность, переносить такие отметки тяжелее, чем на других курортах. Ночью температура опустится, но незначительно до +22 градусов.

Напомним, ранее спасатели выпустили предупреждение по чрезвычайной пожароопасности. Оно действует по 12 июля включительно в северо-восточных районах края (Кущевский и Крыловской районы). Там ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса.

А вот в Сочи действует особый противопожарный режим.