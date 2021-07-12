В крае проводят обследование пациентов после коронавируса

На Кубани проходит диспансеризация для переболевших COVID-19. По данным регионального минздрава, ее прошли уже больше 7 тысяч человек.

- 44 мобильные бригады обслуживают жителей отдаленных территорий, - сообщил глава ведомства Евгений Филиппов.

Врачебный осмотр проходит в два этапа. При первом посещении врача после перенесенного коронавируса пациент сдает анализы крови, его проверяют на насыщаемость крови кислородом, затем делают тест с 6-минутной ходьбой, спирометрия, рентген грудной клетки.

По этому предварительному обследованию проверяют наличие хронических заболеваний и возможные риски. А уже если в этом есть необходимость, отправляют по второму кругу диспансеризации с эхокардиографией, КТ- и обследованием сосудов нижних конечностей.

Если у пациента выявят наличие хронического заболевания или риски его развития после перенесенного коронавируса, то его отправят на реабилитацию.