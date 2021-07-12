Пострадавшим от наводнения жителям районов на Кубани начали выплачивать деньги

Наводнение нанесло ущерб больше тысячи домов
Фото: Григорий ПАНФИЛОВ
В Горячем Ключе людям, пострадавшим от июльского наводнения, начали выплачивать материальную помощь.
- В зависимости от масштабов ущерба предусмотрено по 10, 50 и 100 тысяч рублей на каждого прописанного в доме, - пояснили "КП" - Кубань" в оперштабе.
Оценивать потерю имущества призвана специальная комиссия. Она побывала уже во всех пострадавших от наводнения районах.
Напомним, стихийное бедствие повредило больше 1,2 тысяч жилья в регионе. В зоне подтопления оказались Туапсинский, Северский районы, а также Горячий Ключ и Сочи.