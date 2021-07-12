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Происшествия12 июля 2021 10:44

Пострадавшим от наводнения жителям районов на Кубани начали выплачивать деньги

Они получат по 10, 50 и 100 тысяч рублей на члена семьи в зависимости от масштабов ущерба
Ева МУР
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Наводнение нанесло ущерб больше тысячи домов

Наводнение нанесло ущерб больше тысячи домов

Фото: Григорий ПАНФИЛОВ

В Горячем Ключе людям, пострадавшим от июльского наводнения, начали выплачивать материальную помощь.

- В зависимости от масштабов ущерба предусмотрено по 10, 50 и 100 тысяч рублей на каждого прописанного в доме, - пояснили "КП" - Кубань" в оперштабе.

Оценивать потерю имущества призвана специальная комиссия. Она побывала уже во всех пострадавших от наводнения районах.

Напомним, стихийное бедствие повредило больше 1,2 тысяч жилья в регионе. В зоне подтопления оказались Туапсинский, Северский районы, а также Горячий Ключ и Сочи.