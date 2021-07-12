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Общество12 июля 2021 11:06

В Краснодаре будут бороться с расклейщиками объявлений и граффитистами

В городе возобновится работа «санитарных пятниц»
София ФОМЕНКО
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Фото: пресс-служба города Краснодар

Фото: пресс-служба города Краснодар

В краевом центре продолжится борьба с расклейщиками объявлений и граффитистами. Об этом зашла речь на общегородской планерке 12 июля.

- Проехал в выходные по городу – очень большое количество граффити, вандалы разрисовали выдвижные клумбы на улице Красной, мы третий раз уже моем Дом книги – там плитку разрисовали полностью, на Ставропольско1й разрисовали забор трамвайно-троллейбусного управления, - сообщил заместитель мэра города Андрей Дорошев.

В итоге мэрия решила восстановить работу «санитарных пятниц».