В Краснодаре будут бороться с расклейщиками объявлений и граффитистами

Фото: пресс-служба города Краснодар

В краевом центре продолжится борьба с расклейщиками объявлений и граффитистами. Об этом зашла речь на общегородской планерке 12 июля.

- Проехал в выходные по городу – очень большое количество граффити, вандалы разрисовали выдвижные клумбы на улице Красной, мы третий раз уже моем Дом книги – там плитку разрисовали полностью, на Ставропольско1й разрисовали забор трамвайно-троллейбусного управления, - сообщил заместитель мэра города Андрей Дорошев.

В итоге мэрия решила восстановить работу «санитарных пятниц».