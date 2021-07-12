На Кубани зарегистрировали 219 случаев заболевания коронавирусом

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В Краснодарском крае за сутки 12 июля зарегистрировали 219 случаев заболевания коронавирусом. Среди зараженных – 79 мужчин и 140 женщин, в том числе и 19 детей. При этом самому младщему пациенту всего 1 месяц, а самому старшему – 83 года.

Резко снизился уровень заболеваемости в Сочи – с 34 случаев до семи, скачок вниз отмечается и в краевом центре, тут инфицированных 11 человек. По 17 случаев в Армавире и Тихорецком районе, по 12 в Кореновском, Курганинском, Лабинском и Ленинградском районах. В остальных муниципалитетах людей с положительным ПЦР-тестом меньше десяти.

За все время в регионе подтвердили 54404 случая заболевания, среди них выздоровели 46043 и скончались – 3682.