Росреестр Кубани разъяснил закон о выявлении правообладателей для ранее учтенных объектов

Росреестр по Краснодарскому краю

Эксперты Росреестра подробно разобрали правила работы по изменениям в законодательстве, коснувшимся регулирования недвижимости, земельно-имущественных отношений, а также разъяснили порядок взаимодействия местных властей с органами регистрации прав.

В работе семинара приняли участие представители территориальных отделов Росреестра и Филиалов Кадастровой палаты со всей страны. Кадастровую палату по Краснодарскому краю представили заместители директора Кадошникова Зарема Нальбиевна и Власенко Андрей Иванович, а также начальник отдела обеспечения ведения ЕГРН Осин Алексей Александрович.

В начале совещания был представлен доклад, касающийся всех нормативно правовых актов, регулирующих имущественно-земельные отношения, уже принятых в 2020-2021 годах, а также планируемых к разработке.

Далее эксперты по пунктам разобрали каждый принятый закон. Теперь муниципалитеты полностью проинформированы о том, как следует осуществлять деятельность согласно новым правилам.

Подробно была рассмотрена организация работы по выявлению правообладателей в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 №518-ФЗ. Опытом по выявлению правообладателей и иных отсутствующих характеристик ранее учтенных объектов недвижимости поделились представители Пермского края.

«Внесение актуальных сведений в ЕГРН в большей степени необходимо правообладателям, поскольку реестр является официальной базой данных, на которую ориентируются государственные органы и частные компании. Сведения ЕГРН носят приоритетный характер и подтверждают право на владение объектом недвижимости, а также законность его установленных характеристик» – отмечает директор Кадастровой палаты по Краснодарскому краю Иван Сулим.

В рамка закона №518-ФЗ также были разобраны актуальные вопросы по наполнению ЕГРН сведениями об административных границах и границах территориальных зон.

Напоминаем, что Краснодарский край входит в число лидеров по количеству установленных границ населенных пунктов (94,5 %) и муниципальных образований (100%).

Опытом работы регионов также поделился представитель Росреестра Калужской области в докладе о проведении комплексных кадастровых работ.

Не осталась без внимания одна из самых актуальных на сегодня тем – возможности электронного взаимодействия Росреестра с органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления. Электронное взаимодействие позволяет оперативно передавать и обрабатывать информацию, что безусловно ускоряет процесс наполнения ЕГРН актуальными данными, а также создания Единого информационного ресурса о земле и недвижимости (ЕИР).

Напоминаем, что Краснодарский край вместе с Пермским краем, Республикой Татарстан и Иркутской областью участвует в реализации эксперимента по созданию ЕИР. Единая платформа объединит в себе данные о земле и недвижимости из 12 федеральных информационных ресурсов и нескольких региональных. Создание ЕИР позволит исключить дублирование сведений и, что важно, упростить поиск информации для физических и юридических лиц.