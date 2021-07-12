Сбер подарит 2000 рублей родителям детей, получивших на карту Сбербанка 10000 рублей от государства

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка.

Сбер подарит родителям детей, получивших на любую карту Сбербанка от государства 10 000 рублей, ещё 2 000 бонусных рублей и другие подарки.

С августа в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, семьи, имеющие детей, могут получить единовременную выплату по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от 6 до 18 лет, а также до 23 лет для детей с инвалидностью. Выплата будет проходить по линии ПФР. Подать заявление можно с 15 июля по 1 ноября 2021 года на портале «Госуслуги» или в МФЦ.

- Сбер присоединяется к данной акции и дарит подарки родителям, собирающим детей в школу. Каждая семья из Краснодарского края и Адыгеи, которой положена государственная выплата, сможет в дополнение к ней получить бонусы от Сбера. Их можно направить непосредственно на покупку школьных товаров, которые широко представлены на СберМегаМаркете», - сказала управляющий Сбербанка по Краснодарскому краю и республике Адыгея Татьяна Сергиенко.

Все, кто подаст заявление на выплату с указанием реквизитов карты СберБанка, после получения выплаты смогут оформить подписку на СберПрайм на три месяца всего за один рубль. СберПрайм — это единая подписка на сервисы экосистемы Сбера и его партнёров с онлайн-кинотеатром, музыкой, сотовой связью.

После активации подписки дополнительно станут доступны подарки от Сбера:

- страховка от несчастного случая на каждого ребёнка сроком на один год;

- 2 000 бонусных рублей — на покупки в СберМаркете и СберМегаМаркете.

Подробнее о получении подарков от Сбера можно узнать на сайте банка.