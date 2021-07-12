Два пострадавших от наводнения моста восстановили в Туапсинском районе

Фото: пресс-служба администрации Туапсинского района

Из-за обильных дождей, прошедших на Кубани на прошлой неделе, в селе Кирпичном Туапсинского района обрушились два моста. Их протяженность составляла около 10 метров. Но теперь путепроводы, которые пострадали после наводнения, восстановили в Туапсинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Туарсинского района.

- Рабочим, совместно с волонтерами и казаками, удалось восстановить поврежденные полотна и даже запустить по ним движение: к мостам отсыпали подъездные дороги и развернули временные переправочные пункты, - сообщили в администрации.

Восстановительные работы продолжаются на всех участках, пострадавших от ливней.