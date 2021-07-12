Один из районов Краснодарского края попал в зону экстремальной погоды

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Появился список мест России с самой экстремальной погодой в стране. Кущевский район и Туапсе вошли в топ самых знойных мест, потому что их эффективная температура на солнце составляет целых 49 градусов. А вот список самых душных мест нашей страны пополнил Ейск. В городе эффективная температура равна 42 градусам жары, тем временем как столбики термометра будут показывать 26.

Самым жарким местом в России признали Комсомольский район Калмыкии. Самым комфортным для проживания – Кологрив в Костромской области, там температура воздуха равна 25 градусам тепла. Самым холодным признан остров Голомянный в Красноярском крае с температурой минус 0,5 градусов. А вот самым ветреным назвали Чистоозерный район Новосибирска. Там постоянные порывы ветра – 17 метров в секунду.