Председатель ЗСК Юрий Бурлачко: в Каневском районе высокий уровень развития агропроизводства

Выездное заседание комитета по развитию АПК и продовольствия в Каневском районе

На встрече рассмотрели ход реализации закона «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения на территории Краснодарского края».

После объезда сельхозобъектов, к работе в администрации муниципалитета присоединились заместители глав муниципалитетов Северной зоны, курирующие вопросы АПК, руководители сельхозпредприятий края, эксперты, молодые депутаты.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил высокий уровень развития агропроизводства в Каневском районе. О том, как удается добиться таких результатов в отрасли, рассказал глава муниципалитета Александр Герасименко. Кроме того, он обозначил перспективы для дальнейшей работы в этом направлении.

На заседании говорили и об использовании передовых технологий и сотрудничестве аграриев с наукой, в том числе в вопросах землепользования.

Юрий Бурлачко подчеркнул, что Кубань - единственный регион, в котором на законодательном уровне закреплена обязанность собственников и арендаторов сельхозземель следить за плодородием и вносить органические удобрения.

Секретарь профильного комитета ЗСК Дмитрий Лоцманов напомнил: в апреле этого года на очередной сессии краевого парламента в первом чтении были приняты изменения в один из ключевых нормативных правовых актов в сфере сельского хозяйства – закон о плодородии почв.

Поправками предусматривается правовой механизм внедрения научных технологий, направленных на воспроизводство и обеспечение плодородия почв. Также закрепляется обязательность и периодичность проведения сельхозтоваропроизводителями агрохимических обследований и ведения книги истории полей и севооборотов.

По мнению научного сообщества, сведения почвенного агрохимического обследования станут основой для разработки и внедрения проекта адаптивно-ландшафтной системы земледелия и охраны почв. Такая система предусматривает научно обоснованное использование минеральных и органических удобрений, ведение севооборота, регулирование площадей, занятых многолетними травами.

На встрече также обсуждали необходимость принять кардинальные меры по сохранению гумусного слоя почв, который является основой кубанского чернозема и обеспечивает его плодородие.

По информации специалистов, за последние 25 лет содержание гумуса в пахотном слое почв региона достигло критической отметки. В некоторых местах оно снизилось с 5,7 до 3 процентов. При этом на восстановление 1% гумуса уйдет 100 лет. И негативный процесс продолжается.

Рекомендации по внесению удобрений и соответствующей сельхозобработке для сохранения плодородия почв озвучил директор Центра агрохимической службы «Краснодарский» Олег Подколзин. Сотрудники центра постоянно мониторят состояние плодородия почв.

Озабоченность состоянием почвы выразила в своем выступлении профессор кафедры общего и орошаемого земледелия КубГАУ, Герой труда Кубани Валентина Василько. По словам профессора, важное условие сохранения плодородия почв - следование сельхозпредприятий всех форм собственности рекомендациям ученых-аграриев. Она высказалась за доработку законопроекта и скорейшее его принятие.

Зампредседателя ЗСК – председатель комитета по развитию АПК и продовольствию Александр Трубилин подчеркнул: пахотные земли на Кубани долгие годы используются с применением минеральных удобрений и ядохимикатов, обрабатываются современной техникой, разрушающей структуру почв. К тому же, нередко нарушаются севообороты, а это приводит к утере почвами своих уникальных свойств, в первую очередь – плодородия. Неотложные меры по сохранению потенциала «золотого фонда Кубани» Трубилин призвал принимать уже сегодня. На это и направлен разработанный комитетом проект закона.

Вице-губернатор Андрей Коробка подчеркнул необходимость соблюдения принятых законов всеми агрохозяйствами. В регионе заложены субсидии на проведение агротехнического анализа почвы, а сейчас будет рассматриваться возможность субсидирования проведения анализа её агрохимического состава.

В завершении Юрий Бурлачко заверил, что все прозвучавшие предложения и рекомендации по совершенствованию законодательства в обсуждаемой сфере будут изучены профильным комитетом, а также сказал о необходимости скорейшей модернизации всего агропромышленного комплекса.

- В крае проводится разумная политика в аграрном секторе. Она позволяет нам самые злободневные вопросы решать оперативно во взаимодействии с исполнительной властью. Достижение целей, поставленных Стратегией социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года, а также выполнение национальных проектов невозможно без комплексной работы, включающей в себя совершенствование законодательства, осуществление системных и инновационных мер, связанных с цифровизацией АПК. Безусловно, необходимо внедрение достижений аграрной науки в сельскохозяйственное производств, – сказал председатель ЗСК.

По итогам выездного заседания было принято решение комитета, в котором нашли отражение конкретные поручения всем заинтересованным структурам.