На Кубани введут субсидии для переработчиков пшеницы

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В Краснодарском крае введут субсидии для переработчиков пшеницы. Новая мера поддержки повысит добавочную стоимость при экспорте готовых продуктов.

- Сегодня за рубеж уходит до 70% кубанского зерна. Это не тот результат, на который мы хотим рассчитывать. Нам важно расширить переработку твердых сортов пшеницы, загружать наши заводы и создавать добавленную стоимость. Для этого нужно субсидировать и предлагать выгодные условия региональным переработчикам, - сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Всего на развитие агропромышленного комплекса в 2021 году в Краснодарском крае выделять восемь миллиардов рублей, три из которых направят на растениеводство.