Мэр Краснодара поручил выяснить, почему в сквере Толстого засохли деревья

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодарском сквере Толстого, что находится в Славянском микрорайоне, высохли деревья. И местные жители забили тревогу. Благоустройство сквера началось в марте этого года. Во время городской планерки мэр Краснодара Евгений Первышов поручил провести расследование и выяснить, почему в сквере начали сохнуть каштан, 6 сосен, 2 клёна и 10 туй.

- Поступило обращение в мой адрес о порче зеленых насаждений в этом сквере. Надо провести там служебное расследование по тем фактам, которые изложены в обращении – насколько это отображает действительность, - заявил глава города. - Вопрос стоит так, что во время работ по благоустройству сквера была повреждена корневая система, и достаточно большое количество зеленых насаждений у нас засохло.

Сообщается, что работы проведут в течение этой недели. Евгений Первышов пообещал самостоятельно приехать и проверить результаты проведенного анализа. Напомним, благоустройство в сквере идет в рамках проекта «Формирование современной городской среды». По программе тут должны установить спортивные площадки с тренажерами, волейбольными стойками и воротами для мини-футбола. На выполнение проекта было выделено 111 733 186 рублей. Закончить все должны до 31 августа 2021 года.