Фото: сайт ОАО "РЖД"

У «Ласточки» Туапсе-Имеретинка стало на 12 остановок больше. Это значит, что скоростной поезд будет останавливаться в дополнительных пунктах. Об этом сообщает СК ЖД.

- Электричка № 6812, следующая по маршруту Имеретинский Курорт – Туапсе, теперь будет останавливаться на следующих платформах: Мамедова Щель, Аше, рзд. Водопадный, Голубая Дача, Смена, Дружба, Макопсе, Спутник, Магри, Шепси, Дедеркой, Южный, Гизель-Дере, - сообщили в пресс-службе СК ЖД.

При этом путь от станции Имеретинский курорт до Туапсе занимает приблизительно 3 часа. Скоростной поезд будет отправляться в 22:20, а прибывать в 01:33.