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Происшествия12 июля 2021 17:51

На Кубани виновника смертельного ДТП приговорили к девяти годам лишения свободы

Также суд обязал мужчину выплатить семье погибшего девять миллионов рублей
София ФОМЕНКО
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Виновник смертельной аварии на заседании суда

Виновник смертельной аварии на заседании суда

Резонансная авария случилась в ночь на 8 октября в Краснодаре на пересечении улиц Пашковской и Красноармейском. Тогда пьяный Яковенко угнал с ремонтной мастерской автомобиль Ford и сбил на нем мотоциклиста. Парень погиб на месте.

12 июля суд признал нарушителя виновным и вынес приговор.

- Яковенко признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.4 ст. 264, ч.3 ст. 166, ст. 264.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также суд обязал осужденного возместить семье погибшего девять миллионов рублей, - сообщил «КП»-Кубань» директор «Центра Правосудия» Армен Восканян.

Приговор суда вступил в законную силу.