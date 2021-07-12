У известного сочинского застройщика в особняке нашли схрон оружия

Теперь помимо постоянных судов за долги Георгия ждет статья и за незаконное хранение оружия. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Георгий Б. для Сочи известная личность. Он стал крупным застройщиком в начале 2000-х, в качестве учредителя за ним числятся сразу несколько строительных объектов. Самый известный из них - ЖК Sun-Marina, а еще торговый дом «Черноморский» и две компании – «Ситистрой» и «ЭТМ». Правда, к 2014 году дела у бизнесмена пошли плохо, он влез в многомиллионные долги, из которых выбраться не удалось. В 2015 году его признали банкротом, а все имущество и компании выставили на конкурс, чтобы покрыть кредиты.

Судебные тяжбы в отношении 40-летнего Горгия длятся уже не один год. Однако многие свидетельствуют, что несмотря на это, мужчина продолжает свою деятельность.

У него есть и финансовый управляющий, который в июле 2021 года преподнес правоохранителям настоящий сюрприз. Он позвонил в полицию и сообщил, что у его работодателя в особняке на Рублевке (живет бизнесмен сейчас в Москве) хранится целый склад огнестрельного оружия. Начались обыски. И не безрезультатные.

- В одной из комнат коттеджа на втором этаже обнаружено гражданское оружие и патроны без документов, а именно огнестрельный Walter PP; ИЖ – 79, сайга, еще один ИЖ, BLASER R, BENELLI ARMI, Сайга МК, а также 464 патронов к ним, - рассказал «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах.

Все боеприпасы у бизнесмена изъяли и завели на него дело.Теперь Георгия ждет статья и за незаконное хранение оружия.