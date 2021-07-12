37 мин со времён войны нашли в огороде у жителя Кубани

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Работая на территории своего огорода, житель села Молдавановское, что в Крымском районе Краснодарского края, обнаружил минометную мину диаметром 82 мм. Мужчина сразу же позвонил в правоохранительные органы. На место происшествия прибыли взрывотехники ОМОН. Обследовав территорию, они нашли еще 36 боеприпасов со времен Великой Отечественной войны.

- При обнаружении подозрительного предмета необходимо незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы. Ни в коем случае нельзя производить каких-либо самостоятельных манипуляций с обнаруженным предметом, в том числе осматривать, прикасаться, поднимать, переносить, - заявили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Сейчас все боеприпасы, найденные в Крымском районе, обезврежены и уничтожены.