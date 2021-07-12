Сразу четыре трамвая сократят работу вечером 13 и 14 июля в Краснодаре

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В краевом центре сразу четыре трамвая сократят работу вечером 13 и 14 июля. Маршруты изменятся у вагонов № 4, 5, 8, 11, следующих после 21:40. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Причиной таких изменений станет капитальный ремонт трамвайных путей на пересечении улиц им. Гоголя и им. Янковского. Так, последний состав трамвая № 4 отправится из Комсомольского района в 21:19, а обратно, от улицы Индустриальной, – в 22:19. После 21:40 составы пойдут от Комсомольского микрорайона до Восточного депо и обратно.

Состав трамвая № 5, следовавшего по маршруту ул. им. Е. Бершанской — ул. Солнечная, отправится в последний рейс от улицы Бершанской в 21:30, а в обратном направлении – в 21:47. После 22:00 вагоны от ул. Солнечной пойдут до ул. Садовой. Трамвай № 8 совершит свой последний рейс от хладокомбината в 21:58, а от ул. Солнечной – в 22:06. После 22:30 вагоны от конечных остановок также пойдут по ул. Садовой.

Трамвай № 11 отправится в последний рейс от ж/д вокзала в 22:28, а от Юбилейного микрорайона – в 21:50. Вагон отправлением 22:05 проследует от Юбилейного микрорайона до остановки «Улица Железнодорожная», а далее пройдет по улицам Железнодорожной, Дмитриевская дамба, имени Горького в Юбилейный микрорайон.