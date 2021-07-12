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В Краснодаре завершен капитальный ремонт в 39 многоэтажках. Они получили новые лифты и фасады и обновленные инженерные коммуникации и кровлю.

— Лето — это пора большого капитального ремонта жилья. В этом году фронт работ достаточно большой определен. Работа видна, она кипит. Периодически по городу проезжаем и видим, как ведутся работы на многоквартирных жилых домах, — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

Отмечается, что капитальный ремонт продолжается еще в 59 домах. Сразу в 12 многоэтажках меняют лифты – всего 42. Еще в 26 дома обновляют кровлю, в 13 – фасад, в 8 – инженерные коммуникации.