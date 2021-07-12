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Мэрия Краснодара обратилась в суд из-за постоянных нарушений перевозчиков. Ранее она уже требовала досрочного завершения контрактов на пассажирские перевозки на следующих маршрутах: 1, 21, 22, 28, 51, 56, 58 и 85. Тогда суд отказал в удовлетворение иска.

— Необходимо максимально сейчас заниматься оспариванием судебных актов, которые вынесены. У нас ещё есть для этого возможности, поэтому по необходимости говорите, какие ещё специалисты из правового департамента вам необходимы, — отметил глава Краснодара Евгений Первышов.

Отмечается, что суд не удовлетворял иски мэрии из-за того, что нарушения были несоразмерны возможным последствиям для перевозчика. Так администрация Краснодара требовала, чтобы он лишился права на работу.

В ближайшее время мэрия подаст кассационную жалобу в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа.