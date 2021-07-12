Фото: admkrai.krasnodar.ru

В шести районах Краснодарского края стартовали выплаты пострадавшим из-за паводков. Непогода обрушилась на Кубань неделю назад.

Из-за мощных ливней под воду ушли сразу несколько городов и поселок. Из-за природной стихии пострадали сотни человек.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выделил 445 миллионов рублей из краевого резервного фонда на помощь людям, которые проживали в зону ЧС и частично или полностью лишились вещей первой необходимости.

Уже сейчас выплаты отправлены жителям Сочи, Геленджика, Горячего Ключа, Туапсинского, Северского и Славянских районов. Они получили по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, который зарегистрирован в доме, пострадавшем из-за стихии. Еще 50 тысяч рублей были направлены граждан, которые частично лишились имущества, полностью – по 100 тысяч.

Сейчас на Кубани продолжают работы комиссии по оценке ущерба в зоне ЧС. Они составляют комплекты документов для выплат.

Так в Туапсинском районе помощь уже получили более 283 человека, в Горячем ключе – 41, в Геленджике – 31, в Славянском районе – 411.

Еще 615 человек получат помощь в Сочи. Они зарегистрированы в 90 домах в трех районах курорта.