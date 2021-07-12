Трассы загружены, люди едут на отдых: губернатор Краснодарского края попросил водителей не лихачить на дорогах к морю

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Губернатор Краснодарского края попросил водителей не лихачить на дорогах к морю. За последние сутки на Кубани случилось несколько смертельных аварий. Они унесли жизни как минимум трех детей.

- В аварии, которая произошла недалеко от села Бжид сегодня погиб ребёнок. Ещё трое находятся в больнице. В воскресенье авария унесла жизни еще двоих детей. Мои глубокие соболезнования родственникам погибших – написал глава Кубани в телеграме.

Он попросил водителей вести себя аккуратнее на дороге, соблюдать скоростной режим и быть внимательными. Это снизит количество аварий в регионе.

- Ваши необдуманные действия могут стоить жизни вам и другим людям, – заключил губернатор.

Только за три дня – с 9 июля – на Кубани случилось более 50 аварий. В результате ДТП пострадали не менее 80 человек. Большая часть аварий случались из-за выезда водителей на встречную полосу.