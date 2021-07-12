Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 июля 2021 23:44

Незаконный шлагбаум снесли на въезде на пляжи станицы Благовещенской

Местные предприниматели брали деньги с туристов
Владислав ПОСАДСКИХ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: instagram.com/omvd_anapa

Фото: instagram.com/omvd_anapa

Новые шлагбаумы на пляжах станицы Благовещенской растут как грибы после дождя. Только полицейские приезжают и сносят одно ограждение, как в другом месте появляется новое.

Находчивые бизнесмены идут на любые уловки ради легких денег. Они устанавливаются шлагбаум на дороге к пляжу и берут деньги за проезд. Новый блокпост появился в станице буквально на днях.

- На место были направлены участковые-уполномоченные полиции, которые устранили преграду и пресекли данную деятельность, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе Отдела МВД России по городу Анапе.

Сейчас шлагбаум уже демонтирован. В отношении человека, который установил таксу за проезд, составлен протокол об административном правонарушении.

Сейчас в отношении правонарушителя проводится проверка.