Незаконный шлагбаум снесли на въезде на пляжи станицы Благовещенской

Фото: instagram.com/omvd_anapa

Новые шлагбаумы на пляжах станицы Благовещенской растут как грибы после дождя. Только полицейские приезжают и сносят одно ограждение, как в другом месте появляется новое.

Находчивые бизнесмены идут на любые уловки ради легких денег. Они устанавливаются шлагбаум на дороге к пляжу и берут деньги за проезд. Новый блокпост появился в станице буквально на днях.

- На место были направлены участковые-уполномоченные полиции, которые устранили преграду и пресекли данную деятельность, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе Отдела МВД России по городу Анапе.

Сейчас шлагбаум уже демонтирован. В отношении человека, который установил таксу за проезд, составлен протокол об административном правонарушении.

Сейчас в отношении правонарушителя проводится проверка.