Видео после взрыва в гостинице Геленджика 13 июля 2021 сняли очевидцы

Фото: скриншот из видео

У гостиницы "Азалия" в Геленджике, в которой прогремел взрыв, сейчас десятки спасателей и врачей скорой помощи. Очевидцами ЧП стали десятки людей, которые проезжали мимо средства размещения. Они опубликовали видео после взрыва в гостинице Геленджика 13 июля 2021.

На кадрах видно, что в результате происшествия в близлежащих домах выбило окна. Осколки лежали на тротуаре и проезжей части. При этом из люка на тротуаре пробивалось пламя огня. Также на кадрах видно, что ударной волной повредило припаркованный поблизости автомобиль.

Напомним, что в ЧП, предварительно, погиб один человек, еще трое получили травмы. Прокуратура края проводит проверку, подключились к работе и Следком Кубани.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В гостинице Геленджика прогремел взрыв

Вокруг здания разбросаны обломки конструкций, на место выехали экстренные службы региона (подробнее)