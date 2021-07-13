Одного человека спасли из-под завалов при взрыве в гостинице в Геленджике

На месте работают спасатели

Сегодня утром, 13 июля, в гостинице "Азалия" в Геленджике произошел взрыв. Предположительно, взорвался баллон с бытовым газом. Известно, как минимум. об одном погибшем и троих пострадавших. Все они приехали на курорт, чтобы отдохнуть.

Известно также, что один из пострадавших после взрыва был спасен из-под завалов. Это женщина.

На месте продолжают работать спасатели. Сообщается, что соседние здания оцеплены, но не повреждены.

- Ситуация находится на контроле Главного оперштаба, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Прокуратура курорта уже начала проверку по факту ЧП.