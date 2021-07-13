Вениамин Кондратьев - о взрыве газа в гостинице Геленджика: Всему будет дана правовая оценка

На месте продолжают работать спасатели

Сегодня утром, 13 июля, в гостинице "Азалия"в Геленджике произошел взрыв. Предварительно, сдетонировал баллон бытового газа. Известно, что один человек погиб и четверо пострадали. Одну женщину достали из-под завалов.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уже распорядился оказать помощь пострадавшим. а также провести проверку безопасности во всех средствах размещения.

- С учетом того, что у нас идет курортный сезон, нужно проанализировать причины, ещё раз тщательно проверить объекты размещения и потребсферы на выполнение требований пожарной безопасности. Такого не должно повториться, - сообщил он на своей странице в соцсети.

На месте ЧП находится мэр курорта Алексей Богодистов. Он обследует территорию взрыва вместе с экстренными службами и следователями.