Температура воды в Черном море 13 июля 2021: раскаленный температурный котел не прошел даром Фото: Галина КОПЫЛОВА

Купальный сезон на Кубани начался с опозданием на пару недель. Из-за аномально холодного начала лета морская гладь прогрелась только к июлю. Сейчас температура воздуха на побережье Черного моря составляет в среднем 24 градуса.

По информации Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сильнее всего вода на Черном море прогрелась в Туапсе, Сочи и Новороссийске. Здесь столбики термометров замерли на отметке в 25 градусов.

Немного холоднее пока в Анапе и Геленджика. Здесь морская гладь прогрелась до плюс 24 градусов. Однако синоптики убеждены, что скоро температура поползет вверх. Всему виной аномальная жара, которая установилась на этой неделе в Краснодарском крае.