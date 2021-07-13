Пятеро - в больнице, среди них 14-летний подросток: что известно о пострадавших при взрыве в гостинице Геленджика

Предварительно взрыв произошел из-за утечки газа

При взрыве газа утром, 13 июля, в гостинице "Азария" в Геленджике один погиб, пострадали пять человек. Среди них - 14-летний подросток. Сейчас все они находятся в больнице.

- Состояние двоих оценивается как крайне тяжелое, троих - средней степени тяжести, в их числе 14-летний подросток, - сообщили в мэрии Геленджика.

Известно также, что пострадавшие приехали отдыхать на Черное море. Поселились в гостинице на улице Советской.

- Этот отель имеет хорошую репутацию, работает по системе "все включено", - говорят местные жители.

Сейчас на месте продолжают работать следователи. По итогам проверки они дадут заключение.