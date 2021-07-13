В Сочи стартовал Кубок мира по шахматам Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

В Сочи стартовал Кубок мира по шахматам. Он собрал 309 гроссмейстеров из 92 стран.

Такой крупный старт проходит впервые с начала пандемии коронавируса. На Кубке мира будут разыграны пять путевок на Турнир претендентов 2022: две – у мужчин и три – у женщин.

Отмечается, что в мужской сетке Россию представят 24 участника, в женской – 15. Среди фаворитов Кубка мира Александр Грищук и Сергей Карякин, который в 2016 году бился за шахматную корону.