Юрий Бурлачко: мы должны обеспечить газом более 330 тысяч домовладений

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел еженедельное планерное совещание

В начале заседания спикер краевого парламента напомнил, что президент России поставил перед всеми субъектами задачу о догазификации населенных пунктов.

Обращаясь к руководителю министерства топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Андрею Ляшко, Юрий Бурлачко рассказал, что предстоит сделать региону для решения поставленных главой государства задач, при том, что уровень газификации на Кубани один из самых высоких – более 84%.

Министр ТЭК и ЖКХ доложил об итогах реализации госпрограммы за отчетный период. Андрей Ляшко сообщил, что государственная программа состоит из трех подпрограмм «Газификация Краснодарского края», «Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае», «Развитие рынка газомоторного топлива Краснодарского края».

На подпрограмму «Газификация Краснодарского края» на этот год выделено 300 млн рублей. Все они распределены на реализацию 39 объектов. Показатели по освоению средств самые высокие по сравнению с прошлыми годами. Из общего числа завершены строительные работы по 19 объектам.

По подпрограмме «Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае» на сегодняшний день выделено более 215 млн рублей, из них распределено более 211 млн рублей.

В части исполнения подпрограммы «Развитие рынка газомоторного топлива Краснодарского края» сейчас на этапе реализации находится 57 объектов, 5 из которых уже завершаются.

Отдельно Андрей Ляшко коснулся основной темы совещания – реализации задачи, поставленной президентом России. Эту работу предполагается провести в два этапа. На первом предстоит догазификация уже газифицированных населенных пунктов. Во вторую очередь - обеспечить голубым топливом жителей остальных населенных пунктов.

На эти цели на первом этапе Краснодарскому краю потребуется 56,9 млрд рублей, что позволит догазифицировать более 240 тысяч домовладений. Сейчас регион собрал всю необходимую информацию.

Позитивную динамику исполнения государственной программы отметил председатель комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса Владимир Чепель. Депутат также заявил о необходимости подготовки профильным министерством и муниципальными образованиями схем газификации ранее негазифицированных населенных пунктов.

Во время обсуждения Андрей Ляшко отметил, что для выполнения поставленных задач нужно увеличить финансирование соответствующей подпрограммы.

Председатель ЗСК поручил профильным комитетам краевого парламента проработать этот вопрос.

- С учетом уже газифицированных территорий мы должны обеспечить газом более 330 тысяч домовладений, а объем финансирования соответствующей подпрограммы лишь немногим более 400 миллионов. Поэтому необходимо рассмотреть возможность поэтапного дофинансирования данных мероприятий. Темпы необходимо наращивать, - сказал Юрий Бурлачко.

Рекомендацию министерству финансов и министерству ТЭК и ЖКХ по увеличению финансирования госпрограммы в части догазификации кубанских муниципалитетов отразили в резолюции планерного совещания.