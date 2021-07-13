В Краснодаре на улице избили полицейского Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре на улице избили полицейского. Он стал участником конфликта в микрорайоне Гидростроителей.

Видео избиения появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как мужчина лежит на тротуаре. Остальные участники инцидента бьют его руками и ногами и обвиняют в вождении в нетрезвом виде.

Рядом с пострадавшим упало удостоверение сотрудника правоохранительных органов.

- По факту публикации сотрудниками УМВД России по городу Краснодару в отношении сотрудника полиции будет проведена служебная проверка, — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Сейчас полицейские устанавливают остальных участников избиения. Они уже зарегистрировали материал по факту нанесения побоев сотруднику правоохранительных органов.