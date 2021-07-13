В Сочи рассмотрели проект дороги-дублера на Красную Поляну

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В Сочи рассмотрпроект дороги-дублера на Красную Поляну. Новая трасса может появиться на курорте в ближайшие годы. Она пройдет от Хосты до села Галицыно.

Также на курорте изучают возможность строительства объездной дороги из центра Сочи в Красную Поляну. Параллельно прорабатывается проект дублера федеральной трассы Джубга – Сочи, до границы с Абхазией. Его протяженность составит 120 километров.

- Всего проект разбит на восемь этапов. Но приоритетными для нас являются два: строительство участка Мамайка — Нижняя Хобза и обхода Адлерского района от дублера Курортного проспекта до аэропорта Сочи, — написал мэр Сочи Алексей Копайгородский в телеграме.

Точная стоимость реализации дублеров пока неизвестна. Первые работы по проекту стартуют только в следующем году.

В ближайшее время на курорте могут появиться так называемые разворотные петли. Они расположатся на трассе между Кудепстой и железнодорожным вокзалом в Адлере. Это существенно разгрузит участок трассы.