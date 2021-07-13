Уборочная кампания в Краснодарском крае завершится до 22 июля

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани продолжается уборочная кампания. Она должна завершиться до 22 июля. Такое поручение дал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В числе первых вышли на поля аграрии Калининского района. Площадь посева озимой пшеницы здесь составила 4,5 тысяч гектаров. Пока они собрали около 15% зерна.

– Погода внесла свои коррективы – из-за града в крае погибло 7 тысяч гектаров посевов. Из-за дождей мы приостанавливали уборку в большинстве районов, но в целом ситуация благоприятная, – сказал на совещании глава Кубани Вениамин Кондратьев.

В 2021 году на Кубани планируется собрать свыше 15 миллионов тонн зерновых, зернобобовых и риса. Это на один 1 000 000 больше, чем было в 2017-м. Хотя тот год был признан рекордным по количеству урожая.

Уже сейчас кубанские аграрии собрали порядка 31% от намеченного плана. Средняя урожайность в регионе колеблется на отметке в 60 центнеров с гектара. Это на 15% больше, чем было год назад. Самые высокие показатели зафиксированы в Новокубанском, Кореновском, Выселковском и Динском районах.