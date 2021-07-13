На Кубани за сутки выявили 211 новых случаев коронавируса

Очереди на вакцинацию

В Краснодарском крае 13 июля зафиксировали 211 новых случаев коронавируса. Среди заболевших 133 женщины и 78 мужчин, в том числе 16 детей. Самому младшему пациенту 10 месяцев, а старшему – 84 года.

Цифры вакцинации на 13 июля

В краевом центре выявили 22 случая, в Апшеронском районе – 20, в Сочи – 15, в Анапе – 14, в Кореновском районе – 12, в Армавире – 11, по десять в Красноармейском и Крыловском районах. В остальных муниципалитетах количество зараженных менее десяти.

Всего за время начала пандемии заболевших в крае 54615 человек, из которых 46105 выписали с выздоровлением.