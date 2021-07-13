«Роза Хутор» и Финансовый университет при Правительстве РФ продолжают сотрудничество

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

Сотрудничество курорта и факультета «Высшая школа управления» Финансового университета продолжается с 2019 года. Его цель - подготовка высококвалифицированных управленцев и специалистов международного уровня для индустрии спорта. Во время обучения слушатели получают глубокие знания по фундаментальным вопросам спортивного менеджмента, навыки управления в сфере спортивной и туристкой индустрии, в том числе на примере развития такой успешной компании как «Роза Хутор».

Соответствующий опыт студенты получают уже сейчас, помогая в качестве волонтеров различным службам курорта, как в ежедневной деятельности, так и во время проведения спортивных соревнований и других мероприятий.

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

- Без сомнения практика на крупнейшем горном курорте страны дает нашим студентам определенные преимущества. Они могут дополнить полученные теоретические знания серьезным прикладным опытом. Особенно это важно сейчас, в эпоху турбулентности, - отмечает руководитель магистерской программы «Управление спортивными проектами» Александр Аверин.

За время сотрудничества курорта и университета студенты Финансового университета стажировались в Департаментах маркетинга, фитнеса, эксплуатации ГЛК и продаж. Они также участвовали в подготовке соревнований Rosa Ski Dream – российского этапа Кубка мира FIS среди женщин по скоростному спуску и супергиганту, который проходил на «Роза Хутор» в феврале 2020 года.

- Мы видим очень заинтересованных ребят, которые стремятся получить практический опыт, - говорит директор по персоналу курорта «Роза Хутор» Елена Жаркова. - Организация бесперебойного функционирования горного курорта – это действительно очень сложный процесс. У нас есть некоторые профессии, службы, которые не встречаются больше нигде. Погружение в эту атмосферу еще в период обучения, вне всякого сомнения, даст студентам лучшее представление об индустрии отдыха, спорта и туризма, о сфере, где им предстоит трудиться.