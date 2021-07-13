Делегация Краснодарского края участвует в бизнес-форуме в Сербии

Основная тема переговоров ー развитие двусторонних связей между государствами

С 11 по 17 июля в Белграде при поддержке Торгового Представительства Российской Федерации проходит бизнес-форум, участие в котором принимает делегация из Краснодарского края. Основная тема переговоров развитие двусторонних связей между государствами. Программа включает в себя встречи с мэрами крупных городов, депутатским корпусом, руководством торгово-промышленных палат муниципальных образований и предпринимательским сообществом страны.

- В ходе первого дня были подписаны соглашения о сотрудничестве и инвестиционные договоры на сумму более 2 миллиардов рублей, - сообщил гендиректор Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов.

Кубанским представителям удалось договориться с сербскими партнерами о постройке очистных сооружений в Темрюке и о реализации совместных проектов по созданию интерактивных 3D-карт и -туров для туристической и строительной отрасли Сербии. Результаты данной работы позволят привлечь инвестиции, улучшить торгово-экономические отношения между нашими странами, создать новые высококвалифицированные рабочие места, что благоприятно скажется на развитии бизнеса и укреплению дружеских отношений.