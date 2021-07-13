Депутат Госдумы Константин Затулин встретился с коллективом Сочинского Водоканала

Константин Затулин на встрече с сотрудниками Водоканала

Рабочую неделю депутат Государственной Думы РФ Константин Затулин начал со встреч с трудовыми коллективами города. В понедельник парламентарий побывал в Сочинском Водоканале.

Затулин подчеркнул социальную значимость работы это организации, отметив, что значительная часть вопросов, с которыми к нему обращаются жители города, касаются именно водоснабжения и водоотведения. Депутат в курсе того, что на федеральном уровне рассматриваются инициативы по реорганизации и модернизации Сочинской системы водоснабжения и водоотведения, которую, по его мнению, необходимо проанализировать с точки зрения реальной эффективности и отдачи.

Депутат планирует провести в Сочи большое совещание по тарифам

Константин Затулин поблагодарил работников Сочинского Водоканала за конструктивный диалог.

- Я надеюсь, что у нас состоится разговор с вашим руководством о перспективах Водоканала – мы все понимаем, что от вашей деятельности и в целом вашего предприятия зависит очень многое в жизни сочинцев. Так же, как от тех, кто занят газификацией, энергетикой и так далее. Очень много жалоб поступает в мою приемную на то, что тарифы на коммунальные услуги в Сочи завышены. Нужно разобраться, где эти цифры реальны и неизбежны, а где имеют место искусственные наценки. Именно поэтому в августе, как и обещал, я планирую провести в городе большое совещание по тарифам – с приглашенными экспертами из Москвы, - отметил он.