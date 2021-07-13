На Кубани создадут восемь тысяч дополнительных школьных мест

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае дополнительно создадут более восьми тысяч школьных мест. На эти цели выделили 3,8 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

- Кубань – третья в стране по численности населения. Ежегодно миграция прибавляет в край десятки тысяч учеников. Поэтому мы уделяем особо внимания строительству новых школ. Сейчас в крае одновременно возводятся 22 новых учреждений. Правительство одобрило еще восемь объектов, благодаря которым появится 8050 мест. Еще шесть мы построим и две купим у застройщиков, - рассказал Кондратьев.

На создание новых школ край получит 1 миллиард и 71 миллион рублей и два миллиарда 544 миллионов рублей в следующем году. Еще 300 миллионов выделят из регионального бюджета. На эти средства построят по две школы в Анапе и Новороссийске, по одной в Краснодаре и Динской, еще одну купят в краевом центре и одну в Анапе.