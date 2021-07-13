В Сочи главный бухгалтер обманула оргкомитет Олимпийских игр на 54 миллиона

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В Сочи главного бухгалтера организации общественного питания признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Она обманула оргкомитет по подготовке к Зимней Олимпиаде 2014 года на 54 миллиона рублей.

Согласно приговору суда, с 2012 года женщина была главным бухгалтером компании, которая занималась оказанием услуг в сфере общественного питания города Сочи. Подсудимая составляла акты на оказание услуг по уборке и дезинфекции объектов, а также логистике и аренде техники. Фактически ни одна из этих услуг выполнена не была, а вот деньги с компании на их проведении получены. В итоге она сделала списание с компании по подготовке к Олимпиаде на 54 428 600,00 рублей.

- Преступная деятельность подсудимой была выявлена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. В судебном заседании женщина вину признала частично. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет со штрафом в триста тысяч рублей, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Также наложен арест на все имущество подсудимой.