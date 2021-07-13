ВТБ Лизинг передал технику фермерам с авансом 0%

ВТБ Лизинг передал три единицы сельскохозяйственной техники на 19 млн рублей предпринимателям крестьянского фермерского хозяйства. Два трактора ANT и один комбайн КЗС оформлены в финансовый лизинг с авансом 0% сроком на 5 лет. Поставщиком выступил «Бизон-Трейд» — официальный дилер сельскохозяйственной техники в регионе.

ВТБ Лизинг предложил фермерам специальные условия приобретения машин без авансового платежа, учитывая их успешный опыт ведения сельскохозяйственной деятельности. Один из клиентов входит в топ-10 фермеров по разведению крупнорогатого скота, другой более 28 лет выращивает и реализует зерно в регионе.

За счет пополнения парков новой техникой фермерские хозяйства смогут организовать своевременную и бесперебойную сезонную полевую работу. В частности, тракторы ANT 4135F будут использоваться для заготовки кормов и посева зерновых культур. А зерноуборочный комбайн КЗС-1218А — для сбора подсолнечника и кукурузы.

- ВТБ Лизинг поддерживает развитие сельского хозяйства в стране и предлагает фермерам оптимальные условия лизинга техники для комфортного ведения бизнеса. Наши клиенты могут без финансовых вложений начать пользоваться новыми современными машинами, направив средства предприятия на другие нужды в пик сельскохозяйственных работ, — прокомментировал директор по продажам продуктов автолизинга ВТБ Лизинг Артем Киселев.

ВТБ Лизинг работает с 2013 года и предлагает выгодные условия лизинга легковых и грузовых автомобилей, а также специализированной техники для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.