Утомленный солнцем: в Краснодаре мужчина устроил мини-пляж под окнами мэрии

Фото: "КП"-Кубань"

Мужчина, не выдержав аномальной жары, устроился загорать прямо на площади, возле здания мэрии Краснодара. Он, как положено отдыхающему, принес с собой полотенце и шляпу, которую натянул на лицо (чтобы не сгорело!)

В Краснодаре 37 градусов, и вот так люди отдыхают. С нынешними обстоятельствами на курорте это — нормально, - прокомментировала видео его владелица.

Героя видео тут же поддержали в комментариях: «Зато один. Все правила по эпид.обстановке соблюдены», - подметил один из пользователей социальной сети.