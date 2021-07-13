И.о. руководителя Следкома Кубани работает на месте взрыва в Геленджике

Фото: СУ СК России по Краснодарскому краю

Заместитель руководителя Следственного комитета Кубани прибыл в Геленджик на место взрыва. Там вместе с прокурором региона Сергеем Табельским и начальником МЧС по краю Олегом Вольниковым они провели совещания и выстроили дальнейшую работу.

- Изучив материалы и заслушав доклад, Андрей Маслов принял решение о передаче уголовного дела в аппарат следственного управления для наиболее полного и всестороннего расследования, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Расследование уголовного дела после трагедии Андрей Маслов взял на свой личный контроль. Материалы переданы в следственные органы.