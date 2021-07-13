В Туапсинском районе запретили купаться в море

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Жителям и гостям Туапсинского района запретили купаться в море. Специалисты центра гигиены и эпидемиологии провели отбор проб морской воды после наводнения, которое произошло в Краснодарском крае 5 и 6 июля. По их данным, морская вода еще не очистилась, поэтому ее качество не соответствует требованиям.

По информации Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае, качество морской воды не соответствует санитарным нормативам и требованиям, - заявили в пресс-службе Тенгинского сельского поселения.

Когда снимут запрет - неизвестно.