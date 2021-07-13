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Общество13 июля 2021 17:45

В Геленджике обесточили район, где произошел взрыв газа

Вместе с электричеством отключили и подачу газа
София ФОМЕНКО
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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Геленджике обесточили район, где случился взрыв газа в магазинчике гостиницы по улицы Советской 13 июля. Там вместе с электричеством отключили и подачу газа. Возвращать в дома свет и газ будут по мере ликвидации ЧП.

Сейчас благ цивилизации лишены дома по улицам Тельмана, Колхозной, Советской и Шевченко. Частично перекрыли газ в домах на улицах Красногвардейской, Грибоедова, Советской, Тельмана, Шевченко, Кирова, Халтурина, Морской, Красной, Маячной, Горной, Красных Партизан, Киевской и Новороссийской.