В Геленджике обесточили район, где произошел взрыв газа

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Геленджике обесточили район, где случился взрыв газа в магазинчике гостиницы по улицы Советской 13 июля. Там вместе с электричеством отключили и подачу газа. Возвращать в дома свет и газ будут по мере ликвидации ЧП.

Сейчас благ цивилизации лишены дома по улицам Тельмана, Колхозной, Советской и Шевченко. Частично перекрыли газ в домах на улицах Красногвардейской, Грибоедова, Советской, Тельмана, Шевченко, Кирова, Халтурина, Морской, Красной, Маячной, Горной, Красных Партизан, Киевской и Новороссийской.