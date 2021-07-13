В Краснодаре из-за аварии на энергосетях 2,1 тысячи человек остались без света

В краевом центре 13 июля случилось масштабное отключение света. Без электричества оказались жители улиц Леваневского, Коммунаров, Новокузнечной, Промышленной, Путевой, Хакурате и Северной. Это 2,1 тысячи человек, в том числе и 700 детей. Соцобъектов в списке пострадавших нет.

- Причина отключения – авария на подстанции «Путевая-5». Также отключено восемь трансформаторных подстанций. Ориентировочно последствия ликвидируют через 4-5 часов, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ЕДДС Краснодара.

На месте работают сотрудники НЭСК.