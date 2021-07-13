Из-за укладки асфальта на улице Северной сократят время работы троллейбусов

Фото: krd.ru
Из-за укладки нового асфальта на улице Северной сократят время работы троллейбусов. Изменения коснутся семь маршрутов.
Отмечается, что вечером и ночью 13 и 14 июля рабочие займутся укладкой нового покрытия на улице Северной. Работы пройдут в рамках краевой программы.
- Из-за этого раньше обычного закончится работу семи маршрутов, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе мэрии Краснодара.
Троллейбус №2:
- от ж/д вокзала «Краснодар-I» в 21:37;
- от ТЦ «Красная площадь» в 20:52.
Троллейбус №4:
- от ж/д вокзала «Краснодар-I» в 21:11;
- от ул. Круговой в 20:45.
Троллейбус №6:
- от ж/д вокзала «Краснодар-I» в 21:54;
- от бальнеолечебницы в 21:20.
Троллейбус №8:
- от ж/д вокзала «Краснодар-I» в 21:12;
- от Юбилейного мкр. в 21:03.
Троллейбус №10:
- от автовокзала «Южный» в 21:48;
- от кинотеатра «Аврора» в 21:00.
Троллейбус №13:
- от бальнеолечебницы в 20:46;
- от ул. им.Благоева в 21:48.
Троллейбус №14:
- от Комсомольского мкр. в 21:03;
- от бальнеолечебницы в 21:47.