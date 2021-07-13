Из-за укладки асфальта на улице Северной сократят время работы троллейбусов

Фото: krd.ru

Из-за укладки нового асфальта на улице Северной сократят время работы троллейбусов. Изменения коснутся семь маршрутов.

Отмечается, что вечером и ночью 13 и 14 июля рабочие займутся укладкой нового покрытия на улице Северной. Работы пройдут в рамках краевой программы.

- Из-за этого раньше обычного закончится работу семи маршрутов, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе мэрии Краснодара.

Троллейбус №2:

- от ж/д вокзала «Краснодар-I» в 21:37;

- от ТЦ «Красная площадь» в 20:52.

Троллейбус №4:

- от ж/д вокзала «Краснодар-I» в 21:11;

- от ул. Круговой в 20:45.

Троллейбус №6:

- от ж/д вокзала «Краснодар-I» в 21:54;

- от бальнеолечебницы в 21:20.

Троллейбус №8:

- от ж/д вокзала «Краснодар-I» в 21:12;

- от Юбилейного мкр. в 21:03.

Троллейбус №10:

- от автовокзала «Южный» в 21:48;

- от кинотеатра «Аврора» в 21:00.

Троллейбус №13:

- от бальнеолечебницы в 20:46;

- от ул. им.Благоева в 21:48.

Троллейбус №14:

- от Комсомольского мкр. в 21:03;

- от бальнеолечебницы в 21:47.