В ковидном госпитале инфекционной больницы Краснодара осталось 10% свободных коек Фото: Дарья АСЛАМОВА

В ковидном госпитале инфекционной больницы Краснодара осталось 10% свободных коек. Здесь лежит 200 человек с положительным тестом на COVID-19, в том числе 15 – в реанимации.

- У всех больных состояние средней тяжести и тяжелое, – говорят врачи. – Госпиталь заполнен на 90%.

Еще недавно считалось, что коронавирус – сезонная болезнь. Сейчас эта теория осталась в прошлом. Ковидный гостипаль в Краснодаре принимает пациентов всегда: и зимой, и летом.

По последним данным, коронавирусом на Кубани переболели почти 55 тысяч человек. Свыше 3 000 жителей Краснодарского края скончались из-за страшной инфекции.

Уже больше недели в регионе каждый день фиксируется не менее 200 новых случае заражения коронавирусом. Тем временем в регионе продолжается массовая вакцинация населения. Уже сейчас прививку от COVID-19 сделали более миллионов местных жителей. Каждый день эта цифра увеличивается на несколько тысяч.