Власти Сочи объяснили, куда пропали лавочки в центре курорта Фото: Сергей БАЛАНОВ

Несколько дней назад жители Сочи заметили, что в центре города пропали лавочки. Они сразу забили тревогу.

Люди думали, что уличную мебель украли. Только в районной администрации успокоили горожан: лавочки убрали коммунальщики.

- В связи с тем, что поступало много обращений по фактам деструктивного поведения лиц без определенного места жительства, в том числе сон на указанных скамейках, было решено уличную мебель демонтировать, – сказали «СочиСтрим.ру» в районной администрации.

Пока неизвестно, как скоро лавочки вернутся на прежние места. Пока местным жителям придется обойтись без пяти элементом уличной мебели.